Biographie

Paramore, brillant groupe de pop-punk originaire du Tennessee, séduit la presse musicale (aux États-Unis et ailleurs) et le public, dont l'essentiel gravite autour de la charmante chanteuse, Hayley Williams, qui n’a que 17 ans lorsque le groupe sort son premier album. Leur musique accroche facilement, avec des nuances emo relevées par leur sens de l'humour et le crissement de leurs guitares électriques. Pendant les deux années qui séparent le premier album (2005) de sa suite, le groupe a grandi musicalement, et son public a grandi avec lui. © TiVo