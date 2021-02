Biographie

Née à Byron Bay en 2003, la formation metalcore mélodique australienne Parkway Drive fait ses classes sur la scène hardcore locale avant de décrocher des premières parties de groupes américains leur ouvrant les portes d'un public beaucoup plus large. Killing With a Smile, premier opus du groupe, voit le jour en 2006, décrochant une deuxième place dans les classements indépendants australiens, entraînant une signature chez Epitaph pour le marché américain. Au fil de la décennie suivante, Parkway Drive s'impose comme l'un plus gros vendeurs du genre, obtenant deux disques d'or et se voyant décoré d'un ARIA Award entre deux tournées toujours plus longues. Dans la foulée de son premier live, Live! - From the "Decade of Horizons" Tour, le groupe livre en 2018 son sixième effort studio, Reverence. © TiVo