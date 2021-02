Biographie

Inspiré par les méthodes de production de Motown, George Clinton met progressivement sur pied un collectif de cinquante musiciens au fil des années 70, ensemble avec lequel il enregistrera sous les noms de Funkadelic (selon des modalités initialement plus rock psychédélique) et Parliament (selon des modalités funk plus légères), le tout évoluant dans un univers bariolé et teinté de science-fiction. De l'initial Osmium (1970) au hiatus décidé en 1980, Parliament livre une série de classiques étiquetés P-Funk parmi lesquels Up For the Down Stroke (1974), Mothership Connection (1975), The Clones of Dr. Funkenstein (1976), Funkentelechy vs. the Placebo Syndrome (1977) ou Motor Booty Affair (1978), semant des hits comme "Tear the Roof Off the Sucker (Give Up the Funk)" ou "Flast Light". Réactivé en 2018, le groupe livre Medicaid Fraud Dogg. © TiVo