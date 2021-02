Biographie

DJ dans les années 90 puis producteur et patron de label, l'autrichien Marcus Fürede (né en 1974) opère d'abord sous le nom de Plasma pour livrer l'album Shadow Kingdom en 2001 avant d'opter pour l'alias de Parov Stelar pour l'essentiel de sa production, ponctuée néanmoins par des travaux sous les noms de Cash Candy ou Nola Grey. Bénéficiant de son expérience de producteur house et de sa science du sampling, le projet electro-swing Parov Stelar offre un large panel de saveurs flirtant également avec le downtempo et entame sa discographie en 2004 avec une série de cinq maxis et l'album Rough Cuts. En 2017, avec The Burning Spider, Parvo Stelar propose son neuvième long format studio et confirme sa percée sur l'ensemble des territoires germanophones ainsi qu'en France. © TiVo