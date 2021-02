Biographie

Dépositaire d'une formule qualifiable d'Americana punk, la formation américaine Parquet Courts (parfois orthographiée Parkay Quarts) voit le jour à Brooklyn en 2011 autour d'Austin Brown (chant, guitare), Andrew Savage (chant, guitare), Sean Yeaton (basse, choeurs) et Max Savage (batterie). Mêlant art punk, post-punk, dance punk, indie rock et accents noise rock, les Parquet Courts s'imposent auprès du public indie rock avec son second opus de 2012, Light Up Gold, mais c'est son successeur de 2014, Sunbathing Animal, qui impose la formule à un public plus large. En 2016, Human Performance vient confirmer la trajectoire montante du groupe qui, suite à la parenthèse MILANO avec Karen O et Daniele Luppi, revient en compagnie du producteur Danger Mouse pour Wide Awake! en 2018, décrochant une entrée en 20ème place des charts anglais. © TiVo