Biographie

Le chanteur et producteur R&B canadien Jahron Brathwaite, alias PartyNextDoor, s'impose en 2013 avec un premier maxi éponyme remarqué proposant un mélange de R&B moderne et de hip-hop minimaliste et lui valant des comparaisons avec certains de ses pairs comme The Weeknd ou Drake, dont il rejoint le label OVO Sound en 2013. Son premier album, PartyNextDoor Two, voit le jour en 2014, notamment porté par le single "Recognize" (avec Drake), suivi en 2016 par un second effort, PartyNextDoor 3, imposant le chanteur en troisième place des charts américains et le voyant percer sur le marché français. © TiVo