Biographie

Le multi-instrumentiste catalan Pascal Comelade ne rentre dans aucune case : sa musique est autant insipirée du rock le plus sauvage ou le plus abstrait que de la musique concrète et son oeuvre oscille entre la fantaisie et le sérieux. Ce spécialiste des instruments-jouets, fondateur du Bel Canto Orquestra en 1983, a publié une cinquantaine d'albums dont les sommets ont pour noms Bel Canto (1986), Haikus de Pianos (1991), El Cabaret Galactic (1995) et L'Argot du Bruit (1998). En 2007, il livre sa Mètode de Rocanrol (sic) et, quelques albums plus tard, retrouve tous ses collaborateurs passés sur El Pianista del Antifaz (2013). En 2015, le Montpelliérain collabore avec les Perpignanaises de The Limiñanas pour l'album concept Traité de Guitares Triolectiques (à l'Usage des Portugaises Ensablées). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016