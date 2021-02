Biographie

Né à Bergerac en 1965, l'auteur-compositeur-interprète français Pascal Obispo apparaît sur la scène musicale au début des années 90 après avoir évolué au sein du groupe Senso aux côtés de Franck Darcel (Marquis de Sade) à la fin de la décennie précédente. Suite à un premier effort confidentiel, Obispo s'impose en 1992 avec son second effort studio, Plus que tout au monde, révélant une écriture sophistiquée influencée par Michel Ponareff aussi bien que par la scène anglo-saxonne. Suite à deux autres albums marqués par les succès des singles "Tombé pour elle", "Lucie" et "Où et avec qui tu m'aimes?", Obispo devient l'une des constantes de la scène hexagonale, sa plume venant prêter main forte à de nombreux artistes majeurs. En 2018, le musicien livre son dixième effort studio, sobrement baptisé Obispo. © TiVo