Biographie

Pascal Parisot est un chanteur à double face. Pile : le jour, il chaussait ses lunettes noires, attrapait sa guitare ou son ukulélé pour témoigner du quotidien de nos bambins ou de celui de nos animaux les bêtes, comme dirait l’autre. Face : le soir, il gardait ses lunettes et ses instruments car après le dîner, pour digérer, il jouait des reprises yéyés façon bossa nova avec ses complices de Radiomatic. Depuis treize ans, Pascal Parisot mène cette double vie musicale sans s’emmêler les cordes et cache, derrière son élégante nonchalance, une hyperactivité digne d’un lapin Duracell. Il a grandi en écoutant des chansons et de la bossa nova. Il étudie la guitare classique, joue dans les bars et les clubs de l’est de la France, parfois en Allemagne. Son répertoire : Gainsbourg, Ferré, Piaf. Peu à peu, il compose et, à la fin des années 90, il se lance sur la scène à Paris et entame sa collaboration avec le percussionniste Jacques Tellitocci. Dès 2000, il enregistre ses propres compositions, puis se produit aux Transmusicales de Rennes. Du côté de la musique pour enfants, Pascal Parisot a plus d’un tour dans son sac. Après les aliments avec Les Pieds dans le plat (Milan Jeunesse - 2009) puis les bestioles en tous genres avec Bêtes en Stock (naïve - 2010) et enfin les histoires de princes et princesses avec La Vie de Château (naïve - 2013). Son succès, Parisot le doit à son style et sa gentille ironie sur la condition enfantine, à ses chansons pop et chaloupées et à son univers de chansons loufoques et décalées.