Biographie

Après avoir triomphé dans les sphères internationales de la mode comme l'une des premières top-models québécoises, Pascale Bourbeau entame une carrière en tant que chanteuse sous le nom de Pascale B. La voici de retour au Québec, avec son premier album Dreamcatcher, enregistré à Londres. Grâce à la musique, Pascale dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité. Cette fois, on découvre une artiste à part entière: auteure-compositeure-interprète, mais aussi musicienne, photographe et vidéastre. Avec Dreamcatcher, elle propose un voyage dans son univers; une odyssée de 12 chansons toutes en finesse, simplicité et authenticité. Au cours des dernières années, Pascale a donné des spectacles seule, accompagnée de sa guitare ou avec un musicien à St-Tropez, à Paris, sur la scène mythique du Troubadour de Londres (Jimi Hendrik, Bob Dylan et Joni Mitchell) et au Corona de Montréal. Ses inspirations? The Beatles, Cold Play, Sting, Harmonium, Jacques Brel, Charles Aznavour, Adele, Amy Winehouse, Lana Del Rey, Madonna, Rihanna, Sara McLachlan. Elle affectionne le pop, le disco, le rock, le blues, la techno et adore danser! Pascale pratique le yoga et la méditation. Elle a un style de vie accès sur la santé et la forme physique. Artiste multidisciplinaire, Pascale réalise et effectue les montages de ses clips, enregistre ses chansons sur son ordinateur portatif. Les nouvelles technologies ont transformé son existence et ont donné un second souffle à sa vie.