Biographie

L'artiste folk-rock Pascale Picard est québécoise mais chante uniquement en anglais. Elle sort son premier album anglophone, Me, Myself & Us, en 2007. Son groupe, appelé simplement le Pascale Picard Band, rassemble les talents de Mathieu Cantin (guitare), Philippe Morissette (basse) et Stéphane Rancourt (batterie). Pascale Picard et son groupe passent une bonne partie de l’année 2007 à promouvoir leur album en publiant des singles et en faisant des apparitions vidéos, ainsi que des concerts, dont un live au week-end Much More Music. © Chris True /TiVo