Biographie

Passenger est le nom du projet mené aux accents intimistes d'indie pop folkisante par l'auteur-compositeur-interprète britannique Mike Rosenberg. Initialement composé par quatre musiciens, Passenger voit le jour à Brighton sous la forme d'une collaboration entre Rosenberg et Andrew Philips dont naît un premier opus en 2007, Wicked Man's rest. Mais Philips quitte le navire, laissant Rosenberg seul aux commandes du projet pour lui livrer un successeur en 2009, Wide Eyes Blind Love, reflétant cette nouvelle incarnation via un son plus dépouillé et acoustique. En 2010, c'est Flight of the Crow qui voit le jour, suivi par un plus charnu All the Little Lights en 2013 puis Whispers en 2014. © Olivier Duboc /TiVo