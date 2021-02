Biographie

Projet éphémère fomenté par les quatre membres du groupe U2 et leur producteur Brian Eno, Passengers ne dure que le temps d'un album, Original Soundtracks 1, publié en novembre 1995. Cette « bande originale imaginaire » entre rock et electro, vendue à deux millions d'exemplaires, pourvoit les hit-parades européens d'un succès avec l'extrait « Miss Sarajevo », une ballade triste sur une ville usée par la guerre qui bénéficie de la présence du ténor italien Luciano Pavarotti. Ce qui devait initialement constituer la musique du film The Pillow Book de Peter Greenaway s'insère comme une expérience sonore expérimentale dans la discographie du groupe irlandais, entre Zooropa (1993) et Pop (1997). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016