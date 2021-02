Biographie

L'un des rappeurs les plus populaires de l'Hexagone, né Passi Balende à Brazzaville (République du Congo), le 21 décembre 1972, fut un membre éminent de deux groupes générationnels : Ministère A.M.E.R., aux débuts des années 1990 avec ses confrères Doc Gynéco et Stomy Bugsy, puis Bisso Na Bisso en 1999 avec l'album Racines. Passi obtient un succès commercial important dans sa carrière en solo, jalonnée de disques d'or. Il est l'auteur des albums Les Tentations (1997) et Genèse (2000), tous deux classés n°4 des ventes, avec des titres comme « Je zappe et je mate », « J'entends des mères pleurer », ou « Le Monde est à moi ». En 2004, outre son troisième album Odyssée, il obtient le plus grand succès de sa carrière grâce au duo qu'il partage avec Calogero sur « Face à la mer » (classé n°3). En 2007 suit un diptyque, Révolution et Évolution, alors qu'il fait partie du jury de l'émission de télé-crochet Star Academy. Passi effectue son retour en 2013 par l'album Ère Afrique, en collaboration avec des musiciens africains comme Manu Dibango, Moussier Tombola ou Bisso Na Bisso.