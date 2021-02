Biographie

Chanteur et acteur, idole pour adolescents des années cinquante, Pat Boone est surtout connu pour avoir popularisé des titres d'artistes afro-américains en ces temps de ségrégation radiophonique. Sa carrière débute en 1954 lorsqu'il a vingt ans, son premier numéro un intervient l'année suivante avec une reprise de « Ain't That a Shame » de Fats Domino. Version édulcorée de Elvis Presley dont il est le principal concurrent, Pat Boone popularise les titres de Little Richard « Tutti Frutti » et « Long Tall Sally ». Son dernier tube date de 1961 avec « Moody River », Pat Boone disparaissant ensuite du devant de la scène. Il s'oriente ensuite vers une country chrétienne au fort accent patriotique, et sort toujours régulièrement des albums dont Hopeless Romantic orienté crooner en 2006 . Avec une telle carrière, il n'est pas étonnant de trouver un tombereau de compilations consacrées à Pat Boone, Greatest Hits en 2010 satisfaisant parfaitement aux besoins les plus pressants.