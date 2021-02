Biographie

Né le 12 août 1954 à Kansas City, Missouri, Patrick Bruce Metheny dit Pat Metheny grandit dans une famille de musiciens. Il s’intéresse très tôt à la musique, commence par la trompette à l’âge de 8 ans avant de se passionner et d’étudier la guitare à 12 ans. Artiste précoce, extrêmement doué, il débute professionnellement trois ans plus tard et côtoie les meilleurs musiciens de sa ville natale. Son premier enregistrement est l'album Jaco (en 1974) du bassiste Jaco Pastorius, avec Paul Bley au piano et Bruce Dimas à la batterie. De 1974 à 1977, le vibraphoniste Gary Burton le prend sous son aile mais Pat ne se satisfait pas d’être simple accompagnateur. Il affiche un jeu personnel, tout en subtilité, qui mêle à une articulation relâchée et flexible - habituellement l’apanage des cuivres - une sensibilité rythmique et harmonique avancée. Très vite, il se fait un nom. Son approche conceptuelle, moderne, s’appuie sur une connaissance des répertoires, de la country, du rock, du folk et de la world music. Sa popularité démarre avec la sortie de son premier album sous son nom : Bright Size Life (en 1975 chez ECM) avec Bob Moses à la batterie et Jaco Pastorius à la basse. Il s’impose dès lors comme la nouvelle référence pour les guitaristes de sa génération et des suivantes. En parallèle il fonde en 1977 son propre groupe, le Pat Metheny Group avec le pianiste Lyle Mays qu'il a rencontré dans le groupe de Gary Burton. Tout au long de sa carrière, Pat Metheny ne cesse d’approfondir, de chercher, de redéfinir son style. Il n’hésite pas à utiliser toutes les trouvailles que la technologie lui offre afin d’élargir le champ de ses improvisations et d’exploiter au mieux le potentiel de son (ses) instrument. A côté de sa vie de musicien accompli, le natif du Missouri aime à enseigner. A 18 ans, il est le plus jeune professeur de l’université de Miami et à 19, le plus jeune professeur du Berklee College Of Music de Boston dont il reçoit, vingt ans plus tard, en 1996, le titre honorifique de Docteur. Il donne des Master Class un peu partout dans le monde, aux USA, en Europe, en Asie. En véritable pionnier de la musique électronique, il est l'un des premiers musiciens de jazz à traiter le synthétiseur comme un instrument de musique sérieuse. Bien avant l'invention de la technologie MIDI, Pat Metheny utilise le Synclavier comme un outil de composition. Il joue également un rôle dans le développement de plusieurs nouveaux modèles de guitares comme la guitare acoustique soprano , la guitare à 42 cordes Pikasso , la guitare jazz Ibanez PM -100, etc. Il prend l'ensemble de ces processus de développement instrumentaux et les développe dans un projet où il les joue tous, l’Orchestrion. Début 2010, il sort un album solo réalisé avec cette technologie, ainsi Pat Metheny peut avec sa guitare piloter en direct un autre instrument (le piano par exemple) ou séquencer pour les utiliser comme accompagnement les parties d'une multitude d'instruments. L'originalité du projet vient de la rencontre entre une technologie high-tech (ordinateurs, synclavier, instruments MIDI) et une technologie volontairement « passéiste » (instruments automates au charme désuet).Pat Metheny alterne les disques avec son groupe (souvent décriés par la critique car jugés « commerciaux »), les rencontres (avec Ornett Coleman, Steve Reich, John Zorn, Michael Brecker, Dewey Redman, etc.), souvent encensées par la critique, et projets d’écritures ou d’accompagnements hors jazz. Au final, il réussi l’exploit d’être un musicien populaire tout en convainquant l’ensemble du métier, de ses pairs et de la critique spécialisée. Au fil des ans, le guitariste a remporté d'innombrables prix, comme « meilleur guitariste de jazz », et récompenses, dont trois disques d'or pour Still Life (Talking), Letter from Home et Secret Story. Il a également remporté 20 Grammy Awards dans 12 catégories différentes : Best Rock Instrumental, Best Contemporary Jazz Recording, Best Jazz Instrumental Solo, Best Instrumental Composition, etc. Le Pat Metheny Group a remporté une série sans précédent de sept Grammy Awards consécutifs pour sept albums consécutifs. Pat Metheny a passé la plupart de sa vie en tournée, avec une moyenne de 200 spectacles par année depuis 1974. A plus de cinquante ans passés, il continue d’être l'une des étoiles les plus brillantes de la communauté de jazz, il ne cesse d’innover, de défricher de nouveaux répertoires, de consacrer du temps à la fois à ses propres projets comme à ceux des artistes émergents sans renier pour autant ses anciens amis qu’il continue d’aider et d’accompagner dans la réalisation de leurs propres visions artistiques afin de mieux atteindre leurs publics. Pat Metheny est l’un des plus grands guitaristes vivants actuels.