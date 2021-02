Biographie

Chanteuse mais aussi comédienne, cette élégante à la gouaille typiquement parisienne restera comme un personnage majeur de la chanson des années 50 et 60. Car à côté de sa carrière d’interprète qui la mènera d’ailleurs aux quatre coins du monde, Patachou fera débuter de futurs grands parmi lesquels un certain Georges Brassens...Née Henriette Ragon le 10 juin 1918 à Paris, cette fille d'artisan est dactylo puis employée d'usine. En 1948, elle prend la direction, avec son mari Jean Billon, d'un cabaret-restaurant au 13 rue du Mont Cenis à Montmartre, dans l'annexe d'une boulangerie qu'elle nomme Patachou, et dont elle fait un haut lieu de la nuit parisienne. Chez Patachou a vu débuter de nombreux artistes comme Jacques Brel ou Georges Brassens avec lequel elle a interprété Maman, papa en duo. Elle est d’ailleurs la première à fredonner ses chansons comme Le Bricoleur et La Chasse aux papillons. Le soir où elle les chante pour la première fois, Patachou propose au public de rester à la fin du spectacle afin de découvrir l'auteur de ces chansons, ce Brassens qui monte alors sur la scène du cabaret et chante, entre autres, Le Gorille et Putain de toi, que la maitresse des lieux estimait ne pas pouvoir interpréter elle-même… D’autres futures stars comme Hugues Aufray ou Michel Sardou se produiront également dans ce QG de la chanson populaire qui fermera ses portes dans les années 70…En 1950 paraissent les premiers disques de Patachou qui chante sous le nom de Lady Patachou, à l'ABC, à Bobino puis dans toute la France et enfin dans le monde entier. A partir de 1953, elle est au Palladium de Londres et au Carnegie Hall de New York, dans toutes les grandes villes des États-Unis où sa carrière se déroule sur plus de deux décennies. Le Japon et la Suède, suivront… Le 7e Art et le théâtre feront également appel à cette grande dame et Patachou travaillera entre autres avec Jean Renoir, Sacha Guitry, Pierre Salvadori et Leos Carax. Patachou décède à son domicile de Neuilly le 30 avril 2015 à l'âge de 96 ans. © CM/Qobuz