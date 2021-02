Biographie

Patrice Bart-Williams voit le jour près de Cologne d'une mère allemande et d'un père d'origine sierra-léonaise. Né le jour de la mort de son grand-père, il reçoit le surnom de Babatunde (« le retour du vieux » en haoussa). Bercé par le jazz et le folk chers à sa mère et par le reggae, le blues et la musique africaine qu'écoute son père, le jeune homme se produit sous ce même nom au sein du Bantu (Brotherhood Alliance Navigating Towards Unity) Crew.Remarqué par le producteur allemand Matthias Arfmann, il sort en 1999 un premier EP intitulé Lions qui lui donne la notoriété suffisante pour faire la première partie de Lauryn Hill la même année. En 2000 sort son premier album complet, Ancient Spirit, qui comprend le très populaire Murderer. En 2002 paraît le bien nommé How Do You Call It ?, album inclassable à la croisée des genres (reggae, soul, hip-hop, funk et jazz). Il enregistre ensuite dans sa ville natale l'album Nile, qui porte le nom de son fils (dont la mère est la chanteuse Ayo).Fort de ses prestations sur scène, Patrice sort un live intitulé Raw And Uncut enregistré au Zénith de Paris, où il est entouré du Shashamani Band. Il retourne ensuite en studio le temps d'élaborer Free-Patri-Ation, avant de repartir pour un an de tournée. Patrice revient en 2010 avec One, qui comprend notamment une reprise de Nina Simone, Ain't Got No (I Got Life). En 2013, Patrice signe une sorte de retour aux sources avec un nouvel opus, The Rising Of The Sun.