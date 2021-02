Biographie

Multi-instrumentiste, musicien de studio et compositeur reconnu, le français Patrice Renson a notamment joué sur les disques de Vanessa Paradis, Adrienne Pauly ou Matthieu Chédid et produit les albums d'artistes comme Salif Keita, Richard Galliano et Amadou & Mariam. En 2000, il sort son propre album de world fusion, Soft Colours. A la suite d'une brève apparition dans le film de Guillaume Canet Les petits mouchoirs, il contribue à plusieurs titres sur la bande originale du film d'animation de Bibo Bergeron Un monstre à Paris. © Jon O'Brien /TiVo