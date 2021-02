Biographie

Enfant de la balle, Patrice Rushen a grandi à Los Angeles en musique : elle apprend le piano dès l'age de trois ans et, considérée comme une enfant prodige, se produit très jeune sur scène.En 1978, à 18 ans, elle participe au festival de jazz de Monterey, une prestation donnée avec le All Star Jazz band qui aboutit à la signature d'un premier contrat pour Prestige, le label jazz de Fantasy. Trois albums instrumentaux verront le jour à cette période, reflet de son talent de pianiste, très bien accueillis par la critique. En recherche d'une plus grande liberté artistique, elle se lie pour une durée de sept ans à Elektra, compagnie avec laquelle elle enregistre six albums et obtient pas moins de dix-huit hits dans les classements rhythm'n'blues.En 1987, elle ré-oriente sa carrière et se consacre essentiellement à la composition de musiques de films et de thèmes pour la télévision. Elle aborde également la production, réalisant notamment les albums de Sheena Easton et devenant directrice musicale de la tournée de Janet Jackson. En 1994, elle retourne en studio pour un album Anything But Ordinary , sur lequel les amateurs ne retrouveront pas l'étincelle de la période Elektra. Patrice Rushen demeure, par son parcours atypique où se révèlent la multiplicité de ses talents, chanteuse, compositeur, arrangeur et productrice, un phénomène incomparable de la musique noire américaine. © ©Copyright Music Story Music Story 2016