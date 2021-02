Biographie

La chanteuse Patricia Kaas est née en Lorraine, en France, où elle commence à se produire très jeune. À 11 ans, elle est engagée dans un cabaret, le Rumpelkammer Club, de Sarrebrucken, en Allemagne. Avec le temps, elle affine son style, actualisant la tradition de la chanson française avec des éléments de pop, de blues et de jazz. Elle fait un tabac en France en 1987 avec "Mademoiselle chante le blues", et son premier album, Mademoiselle Chante, est certifié disque platine en France, en Belgique et en Suisse. Le suivant, Scène de vie, culmine en tête des charts français pendant trois mois. Je te dis vous suit en 1993, et l'année suivante Patricia Kaas sort son premier live, Tour de charme. Après avoir terminé Dans ma chair en 1997, produit par Phil Ramone, Kaas enregistre le live Rendez-vous. Son premier album pour Sony Classical, Noël à Vienne, sort en 1999. © Jason Ankeny /TiVo