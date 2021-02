Biographie

Né Patrick Benguigui en Algérie en 1959, le comédien et auteur-compositeur-interprète Patrick Bruel s'est imposé comme l'une des plus grandes stars françaises des années 90, explosant en tant qu'idole adolescente avant d'effectuer un virage vers la chanson française traditionnelle dans le nouveau millénaire. Si le chanteur livre son premier single en 1982 avec "Vide", c'est son second effort de 1989, Alors regarde, qui lui offre une percée majeure et s'écoule à plus d'un million d'exemplaires grâce aux titres "Casser la voix", "J'te l'dis quand même", "Alors regarde" et "Place des grands hommes ". Dès lors, Bruel est implanté dans le coeur d'une large communauté de fans qui continue de le suivre à travers sa carrière à l'écran et une discographie dont Ce soir on sort, publié en 2018, constitue le neuvième volet studio. © TiVo