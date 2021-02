Biographie

Chef d'orchestre belge né à Huy le 16 février 1962, Patrick Davin étudie le violon au Conservatoire royal de Liège puis le piano, l'harmonie et la fugue. Élève de René Defossez, Pierre Boulez et Peter Eötvös, il se spécialise dans la création d'oeuvres contemporaines, notamment les opéras de Philippe Boesmans Au Monde (2014) et Pinocchio (2017) et autres partitions de Henri Pousseur, Bruno Mantovani, Jean-Louis Agobet, Marco Stroppa et Vinko Globokar. Nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de Mulhouse en 2012, il est invité à conduire plusieurs orchestres européens, en France, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et à la Monnaie de Bruxelles où il décède d'une crise cardiaque avant une répétition de l'opéra Is This the End? de Jean-Luc Fafchamps. Âgé de 58 ans, Patrick Davin venait d'accepter sa nomination au poste de directeur musical du Conservatoire royal de Liège. Parmi les nombreux opéras dirigés, Le Roi d'Ys de Lalo et La Jacquerie de Lalo et Coquard ont fait l'objet de publications discographiques.