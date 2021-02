Biographie

Compositeur et acteur, l'Ecossais Patrick Doyle est apparu dans plusieurs films du shakespearien Kenneth Branagh dont il a écrit les partitions : Henry V (1989), Dead Again (1991), Frankenstein (1994), Hamlet (1996)... jusqu'à Thor en 2011. Sorti de Shakespeare et des contes fantastiques, il collabore avec d'autres réalisateurs de renom comme Brian de Palma (L'Impasse en 1993), Mike Newell (Donnie Brasco en 1997), Régis Wargnier (Une femme française, Est-Ouest, Pars vite et reviens tard, La Ligne droite) ou Robert Altman (Gosford Park). Les autres titres de gloire de ce compositeur prolifique comprennent Raison et sentiments (1995), Le Journal de Bridget Jones (2001) et Harry Potter et la coupe de feu (2005). En 2012, il poursuit la collaboration avec Walt Disney avec la B.O. de Rebelle pour les studios Pixar. En 2017, il illustre The Emoji Movie un film d'animation comique réalisé par Tony Leondis. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017