Biographie

Né à Marseille en 1969, le chanteur français Patrick Fiori entame sa carrière musicale au début des années 80 avec un rôle dans la comédie musicale La Légende des santonniers et une poignée de titres qui lui ouvrent la porte des tournées d'artistes comme Gilbert Montagné ou Michèle Torr. En 1993, il participe à l'Eurovision avec la chanson "Mama Corsica" et publie l'année suivante son premier opus, Le Coeur à l'envers. Mais c'est son rôle de Phœbus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998 qui lui permet d'exploser auprès du grand public, devenant l'un des interprètes de variétés préférés des français, collectionnant disques d'or et de platine, de Prends-moi (1998) à Promesse en 2017, décliné en 2019 en version deluxe amendée de trois titres dont le single "Délé yaman". © TiVo