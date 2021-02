Biographie

Resté célèbre pour ses tubes disco (« Où sont les femmes ? », « I Love America ») et son chant évanescent, aigu et noyé dans les échos, Patrick Juvet s'est d’abord autoproclamé chanteur « à minettes » avec « Rappelle-toi minette ». Il a adapté Alice Cooper avec « J'ai peur de la nuit », écrit pour Claude François (« Le Lundi au soleil »), travaillé avec Daniel Balavoine à ses débuts, ainsi que Jean-Michel Jarre. Derrière l’icône disco à paillettes, une carrière diverse… et quelque peu erratique. © ©Copyright Music Story 2015