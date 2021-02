Biographie

L'humoriste et chanteur français Patrick Sébastien est devenu l'une des figures du divertissement les plus populaires de sa génération notamment grâce à ses talents d'imitateur et de comédien. Né Patrick Boutot en Corrèze, il est encore adolescent lorsqu'il devient le père d'un petit Sébastien, dont il utilise dès lors le prénom pour se créer un pseudonyme. Il monte à Paris dans les années 70 au cours desquelles il entame une carrière dans les nightclubs et les cabarets, et qui le mènera à la télévision avec sa propre émission, parcours faisant de lui une institution de la comédie en France, avec de nombreuses tournées, enregistrements et apparitions télévisées à son actif. © Jason Ankeny /TiVo