Biographie

Bien que né en Californie, le chanteur et pianiste canadien Patrick Watson grandit en périphérie de Montréal, à Hudson, où il intègre la chorale locale et apprend le piano jazz et classique, la composition et l'arrangement. Il quitte son groupe ska de lycée après son diplôme et commence à explorer d'autres genres musicaux comme l'electronica et l'ambient. En 2002, de retour d'un voyage au Vietnam, il monte un quatuor pop (techniquement un projet solo avec un groupe d'appoint) et autoproduit Just Another Ordinary Day, suivi de Close to Paradise en 2006 sur le label Secret City. Marisa Brown © TiVo