Biographie

Chanteuse soul à la voix satinée, Patti Austin débute en 1969 et connaît le succès à partir de l'album End of a Rainbow en 1976. Connue pour ses nombreux duos avec Michael Jackson, James Ingram (le n°1 « Baby Come to Me »), Roberta Flack, Luther Vandross ou George Benson, elle s'associe à Quincy Jones pour « It's Gonna Be Special » en 1983 et poursuit une carrière entre jazz, soul et R&B à l'ancienne. Patti Austin remporte un Grammy Award en 2008 pour l'album Avant Gershwin. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015