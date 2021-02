Biographie

Paul Anka est sans conteste l'une des plus grandes idoles des adolescents des années 50 et à une époque où le rock & roll prône la rebellion, Anka relativise cette défiance avec des chansons remettant davantage en cause l'autorité parentale qu'elles ne vantent la simple désobéissance. "Diana", ode à une ancienne baby-sitter, devient numéro un des deux côtés de l'Atlantique en 1957, et gagne le reste du monde avec ses millions d'exemplaires vendus, devenant ainsi le deuxième morceau le plus vendu de tous les temps (juste derrière "White Christmas"). Quand la folie adolescente s'essoufle, il se dirige vers un public plus adulte et devient un auteur-interprète et homme d'affaire à succès passant sans problème le cap du 21ème siècle. © John Bush /TiVo