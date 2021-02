Biographie

Disciple du grand Edwin Fischer, Paul Badura-Skoda est le Viennois par excellence, pétri d’une culture qui a baigné dans la musique et dans l’aura des grands maîtres. Pour le pianiste, la musique est un langage et une tradition qu’il s’est évertué à perpétuer tout au long de sa très longue vie de soliste. Une tradition vivante, « avec sa grammaire et ses mille et une facettes qui ne s’acquièrent que par l’expérience, au-delà de tout ce qui est écrit dans les traités, même les plus savants. »C’est l’émotion qui prime dans l’art de Paul Badura-Skoda, une émotion qu’il trouve chez Mozart, Schubert ou Beethoven certes, mais aussi dans la musique de Frank Martin, ce compositeur qui était son ami et qui écrivit pour lui sa Fantaisie sur des rythmes flamenco et son Concerto pour piano N° 2.Pour Badura-Skoda, le partage est bien sûr celui du concert et sa transmission passe par la pédagogie à travers cours et masterclass. Le disque est pour lui un vecteur capital. Possédant lui-même une vaste discothèque à côté de sa collection de pianos-forte et de piano anciens, il a enregistré plus de 200 disques, n’hésitant pas à graver trois fois la dernière sonate de Schubert (D 960) sur le même album, avec des instruments différents datant de 1820, 1920 et du début des années 2000. A ce travail d’interprète, Paul Badura-Skoda joint celui d’éditeur scrupuleux qui part à la recherche des sources musicales, comme le montre son édition du Concerto pour piano N° 26, K. 537, de Mozart dans le manuscrit duquel il a vu de « nombreux trous », car Mozart jouait ses concertos par cœur et ne notait pas tout. Un travail passionnant et compliqué qu’il a poussé encore plus loin en complétant la Sonate « Reliquie », une des nombreuses œuvres laissées inachevée par Schubert.Immensément érudit, polyglotte, musicologue, doué d’une mémoire phénoménale qui lui permet de jouer par cœur tout son vaste répertoire, Paul Badura-Skoda est le représentant de cet esprit « Mitteleuropa » qui joint la sensibilité, le charme de la conversation et le savoir à l’exigence envers la musique et le respect des partitions. Le répertoire de Badura-Skoda est avant tout consacré aux classiques viennois (Mozart, Beethoven et Schubert) qu’il a enregistrés inlassablement, polissant avec les années sa vision. Sa passion pour les instruments l’a poussé à réaliser deux intégrales de ces trois compositeurs sur des instruments historiques et sur des instruments modernes. A son amour pour les « Trois Viennois », il faut ajouter Haydn, ainsi que Chopin, Brahms et Debussy qu’il aime aussi jouer et enregistrer.Sa rencontre avec la musique de Frank Martin l’a beaucoup marqué, il a trouvé en elle une puissance d’expression qu’il n’avait alors ressentie qu’auprès de ses maîtres favoris. L’audition de Golgotha du compositeur suisse fut un choc, « la plus grande composition jamais écrite depuis Bach sur la Passion du Christ ». Grâce à une exceptionnelle forme physique et intellectuelle, Paul Badura-Skoda a pu continuer dans les deux premières décennies des années 2000, une carrière commencée dès les années 40 du siècle dernier lorsqu’il jouait avec Furtwängler ou Knappertsbusch. Ses enregistrements resteront sans doute pour longtemps des modèles de style pour les générations futures.© François Hudry/QOBUZ