Biographie

Après avoir été initié à la musique par son père qui joue du piano et de l'orgue en accompagnant des séances de cinéma muet, Paul Desmond suit des cours de clarinette conjointement à ses études d'enseignement général. Il commence sa carrière de musicien à l'alto au début des années 50, joue dans les clubs où il fait la connaissance de Chet Baker avec qui il enregistrera plus tard et s'associe avec Dave Brubeck. Leur première rencontre remonte à la fin des années 40, mais jusque là ils n'avaient eu que très rarement l'occasion de jouer sur les scènes des clubs dans le cadre d'un octet dirigé par le pianiste. Dès lors, les deux musiciens vont travailler ensemble au fil d'une longue entente qui durera jusque dans les années 70. Avec le Dave Brubeck Quartet, il développe une sonorité unique au saxophone alto et participe en grande partie à la renommée internationale de cette formation pour laquelle il écrit également plusieurs thèmes, dont le célèbre Take five. Le succès international du quartet dépasse le public traditionnel du jazz et parallèlement à cette formation, Paul Desmond enregistre plusieurs albums en leader sur lesquels participent entre autres Jim Hall, Gene Wright, Gerry Mulligan et Connie Kay. Dans les années 60, il est reconnu à plusieurs reprises comme l'un des meilleurs saxophonistes alto par les référendums de la revue américaine Down Beat. Suite à des problèmes de santé, il doit ralentir son activité précocement dès la fin des années 60, après quoi il réussit à surmonter son handicap pulmonaire pour se produire occasionnellement un peu partout dans le monde au cours des années 70. A cette période, il enregistre à nouveau et remonte un temps sur les planches en compagnie de Dave Brubeck quelques années avant de décéder.