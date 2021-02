Biographie

Ancien vicaire de la cathédrale Saint-Paul de Londres, Paul Hillier est un des principaux interprètes de la musique chorale de Steve Reich et d’Arvo Pärt et d’un vaste répertoire commençant à l’aube de l’histoire de la musique occidentale, au temps des cathédrales. Chanteur, chef de chœur, érudit, Paul Hillier s’est formé à la Guildhall School of Music de Londres et a commencé sa carrière comme chanteur au sein de la chorale de la cathédrale Saint-Paul, devenant plus tard membre de la Chapelle Royale du château de Windsor.En 1974, il fonde, avec son collègue vicaire Paul Elliott et le contre-ténor David James, le Hilliard Ensemble qu’il dirigera jusqu’en 1990. Quatuor vocal masculin, ce prestigieux ensemble se consacrait surtout à la musique du Moyen Âge et de la Renaissance, mais aussi à la musique contemporaine estonienne et à des compositeurs comme John Cage, Gavin Bryars, Giya Kancheli et Heinz Holliger. C’est à lui qu’on doit une discographie exigeante pour ECM, EMI et Harmonia Mundi. En 1994, leur album Officium, avec le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, ouvrait de nouvelles voies en s’inspirant du chant grégorien. Il eut un retentissement mondial qui fit connaître le chant choral à un vaste public. Le Hilliard Ensemble a participé à de très nombreuses créations originales, qu’il s’agisse de musiques aussi différentes que Una Illiade de Guido Morini, Memoria Italiana de Fabio Vecchi ou Et Lux de Wolfgang Rihm. L’ensemble a décidé d’arrêter ses activités après quarante-et-un ans d’existence avec un ultime concert donné au Wigmore Hall de Londres en 2014.En 1990, Paul Hillier fonde le Theater of Voices, un groupe vocal qui voit le jour en Californie où il enseigne désormais. Ce groupe collabore avec divers compositeurs tel John Adams, qui a suscité un grand engouement avec sa création El Niño . Mais Paul Hillier ne s’arrête pas en si bon chemin. En 2001, il devient le chef principal de l’Estonian Philharmonic Chamber Choir puis du Chœur de chambre national d’Irlande. Financé par le Conseil des Arts d’Irlande, cet ensemble de haut niveau chante un répertoire allant de la Renaissance à nos jours, avec un regard particulier sur la musique d’aujourd’hui, passant commande à de très nombreux compositeurs. Depuis quelques années, Paul Hillier s’est spécialisé dans la musique contemporaine avec des créations d’œuvres de Steve Reich et d’Arvo Pärt. C’est dans le même état d’esprit qu’il dirige également le chœur Ars Nova de Copenhague fort d’une douzaine de chanteurs. En dirigeant presque exclusivement la musique de notre temps, comme en témoignent ses derniers disques, Paul Hillier démontre avec succès qu’elle est à même de séduire les auditeurs les plus allergiques au répertoire contemporain.Paul Hillier a occupé également de nombreux postes académiques, notamment en tant que directeur de l’université d’Indiana à Bloomington. On lui doit de nombreuses publications musicales et aussi la première biographie en langue anglaise d’Arvo Pärt et une collection d’écrits de Steve Reich. Un très grand nombre d’enregistrements témoignent de ses multiples activités. Quelquefois accessibles au plus grand nombre, ils sont le plus souvent savants, voire hermétiques, mais s’abreuver à une telle source de savoir et de savoir-faire est une grande stimulation pour le cœur et pour l’esprit. © François Hudry/Qobuz