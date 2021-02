Biographie

Paul Lewis étudie auprès de Joan Havill à la Guildhall, puis reçoit les conseils d'Alfred Brendel. Depuis, il se produit avec les plus grands orchestres internationaux, sous la direction de chefs tels que Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Christoph von Dohnanyi, Sir Mark Elder, Sir Charles Mackerras, Wolfgang Sawallisch, Sir Andrew Davis ou Marin Alsop. Ses récitals l'ont mené sur les principales scènes d'Europe et des États-Unis, ainsi qu'au Japon et en Australie. Paul Lewis entretient une relation particulière avec le Wigmore Hall de Londres, où il s'est déjà produit à plus de quarante reprises, et où est né le projetd'un cycle Schubert avec le ténor Mark Padmore. Leur enregistrement du Voyage d'hiver pour Harmonia Mundi a été élu "disque du mois" par le magazine Gramophone. De 2005 à 2007, Paul Lewis a interprété l'intégrale des Sonates pour piano de Beethoven, parallèlement à leur enregistrement pour Harmonia Mundi, qui a été distingué par deux "Gramophone Awards" (Meilleur enregistrement de l'année 2008 et Prix du solisteinstrumental). Aux Proms de Londres de l'été 2010, il aura été le premier à interpréter l'intégrale des Concertos pour piano de Beethoven en une seule saison.