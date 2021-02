Biographie

Le chef d'orchestre et musicien français Paul Mauriat (1925-2006) est connu au début des années 1960 pour ses orchestrations de chansons de Charles Aznavour. Au milieu de la décennie, il excerce ses talents de compositeur pour Mireille Mathieu avant d'obtenir une consécration inattendue en 1968 avec sa version instrumentale de « Love Is Blue ». Chanté au Concours de l'Eurovison de la chanson en 1967 par Vicky Leandros sous le titre original « L'Amour est bleu », le titre est numéro un aux États-Unis sous la baguette de Paul Mauriat. Devenu outre-Atlantique et à travers le monde une référence du style easy listening, Paul Mauriat vend environ quarante millions de disques au cours de sa prolifique carrière. Grand Prix du MIDEM et Commandeur des Arts et des Lettres depuis 1997, Paul Mauriat décède à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le 3 novembre 2006, à l'âge de quatre-vingt-un ans.