Biographie

Certes par la force des choses mais indéniablement en premier lieu de par ses succès artistiques et commerciaux, Paul McCartney (né à Liverpool en 1942) aura été l'ex-Beatles à la carrière la plus marquante, maintenant une présence quasi-constante au fil des décennies, que ce soit en solo, en groupe ou à travers divers projets. Si sa décision de former les Wings dans le sillon encore frais des Beatles a pu déconcerter, l'histoire a donné raison à l'auteur-compositeur-interprète, livrant une série de pépites telles que Band on the Run (1973) et Wings at the Speed of Sound (1976) ainsi que des travaux solo tels que l'inoxydable Ram (1971). Toujours actif dans le nouveau millénaire, McCartney livre Egypt Station en 2018, nouveau chapitre dans une discographie riche de plusieurs dizaines d'albums. © TiVo