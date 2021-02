Biographie

Au cours d'une carrière s'étalant sur quatre décennies et au sein de divers groupes (Free, Bad Company, The Firm, The Law), le chanteur-guitariste et auteur-compositeur Paul Rodgers a vendu plus de 125 millions de disques dans le monde. Reconnu pour son chant expressif sur des titres comme "All Right Now", "Feel Like Makin' Love" ou "Can't Get Enough", Rodgers est cité comme une influence majeure par de nombreuses formations rock comme les Black Crowes ou les Guns N' Roses. Au milieu des années 2000, Rodgers rejoint Queen pour une série de concerts de reformation, documentée par le disque Return of the Champions en 2005. Son album solo de 2007, Live in Glasgow, met quant à lui l'emphase sur Free et Bad Company, avec certains titres joués pour la première fois depuis près de 35 ans. © Richard Skelly /TiVo