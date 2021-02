Biographie

Au sein de The Jam, Paul Weller fut le leader de l'un des groupes britanniques les plus populaires de l'ère punk, influençant pléthore de rockeurs anglais, des revivalistes mod de l'époque aux Smiths dans les années 80 ou à Oasis dans les années 90. Durant la dernière phase de la carrière des Jam, Weller développa une fascination pour le son Motown et la soul, menant à la formation du groupe sophisti-pop The Style Council en 1983. Au fil de l'évolution de cette nouvelle formation, à son intérêt pour la soul vinrent se greffer des velléités jazz-pop et house music exploitées par la suite au cours d'une fructueuse carrière solo. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo