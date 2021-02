Biographie

Pauline Ester est l'interprète d'un tube de l'année 1989, le très entrainant « Oui, je l'adore ». Chanteuse pleine d'humour et très expressive, elle sort en 1990 Le Monde Est Fou qui contient « Une fenêtre ouverte », titre qui dévoile une autre facette de son talent et de son inspiration latine. La suite est moins faste avec un second album mal reçu, une longue éclipse et une tentative de retour en 2006, non concluante. © ©Copyright Music Story Music Story 2015