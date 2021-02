Biographie

Le Pavel Haas Quartet fut fondé en 2002 et nommé en hommage à Pavel Haas (1899-1944), un élève de Leoš Janáček et l’un des plus grands compositeurs tchèques de la première moitié du XXème siècle. En 1941, Haas fut déporté au ghetto de Terezín et mourut à Auschwitz en 1944. Les quatuors à 3 instruments à cordes qui font partie des plus grandes œuvres de Haas nous donnent une idée précise de combien sa mort constitua une grande perte pour le monde de la musique. Depuis sa création, le Pavel Haas Quartet a étroitement collaboré avec le Professeur Milan Skampa, joueur de viole du légendaire quatuor Smetana qui étudia avec des musiciens de renommée mondiale tels que Walter Brainin (Amadeus Q.), Hatto Bayerle (Alban Berg Q.), Valentin Berlinski (Borodin Q.), Christophe Coin (Q. Mosaïques), etc. En 2004, le Pavel Haas Quartet reçut le prix Vittorio E. Rimbotti à Florence, en 2005 il remporta le Prague Spring International Competition et seulement un mois plus tard le premier prix et le prix de la meilleure performance d’une composition de Sir Peter Maxwell Davies à l’une des plus prestigieuses compétitions internationales de quatuors, le prix Paolo Borciani à Reggio d’Emilie en Italie, ce qui leur a ouvert la voie vers de célèbres scènes dans le monde entier. En 2006, l’ensemble reçut le Czech Chamber Music Society Award. Après avoir gagné le prix Paolo Borciani, en 2005/2006 le Pavel Haas Quartet effectua une grande tournéee mondiale qui comprit plus de 40 concerts aux Etats-Unis, au Japon et en Europe. Ils ont joué à Bruxelles, Vienne, Hambourg, Rome, Venise, Los Angeles, Tokyo, Paris et d’autres grandes villes. En 2006, le European Concert Hall Organisation (ECHO) qualifia l’ensemble de Rising Stars pour la saison de concerts 2007/2008. Dans le cadre de ce projet, le quatuor a joué dans des lieux aussi prestigieux que le Konzerthaus à Vienne, le Mozarteum à Salzbourg, le Concertgebouw à Amsterdam, la Palais des Beaux-arts à Bruxelles, la Cité de la Musique à Paris, le Kölner Philharmonie, le Festspielhaus Baden-Baden, le Konserthuset à Stockholm, le Symphony Hall à Birmingham et le Carnegie Hall à New York. De plus, le Pavel Haas Quartet donna des concerts acclamés à Berlin, Madrid, Barcelone, St Petersbourg et joua également au Festival d’Edimbourg et, dans le cadre des tournées, aux Etats-Unis, au Japon et en Australie. En 2006, le Pavel Haas Quartet signa un contrat d’enregistrement exclusif avec Supraphon. Leur premier album pour ce label, arborant des compositions de Leoš Janáček et de Pavel Haas, a été reçu de manière enthousiaste par le milieu de la musique (Gramophone Award en 2007, choix du BBC Music Magazine Chamber, sélection Strad, Supersonic Award from Pizzicato,etc,.). En 2007, le jury du BBC Music Magazine Awards élut Best Newcomer le Pavel Haas Quartet, et septembre marqua le début de leur participation au BBC New Generation Artist qui dura deux ans, années durant lesquelles l’ensemble eut l’opportunité de se représenter lors de concerts et d’enregistrements radio à forte visibilité. Le deuxième album, qui complète les œuvres pour quatuor de Leoš Janáček et de Pavel Haas, recueillit beaucoup d’éloges et permit à l’ensemble de remporter le MIDEM Classical Awars en 2009 à Cannes et une nomination au Gramophone Awards en 2008. Pour le label Supraphon, le Pavel Haas Quartet a également enregistré un CD consacré aux œuvres de musique de chambre de Serge Prokofiev, qui remporta un Diapason d’Or de l’Année 2010 et fut nominé pour un Gramophone Award en 2010. Le dernier album, un CD des quatuors à cordes Antonín Dvořák, remporta un Gramophone Award en 2011dans la catégorie musique de chambre ainsi que le prix le plus convoité, Recording of the Year.