Biographie

Formé à Saint-Louis (Missouri), en 1972, le groupe de rock progressif Pavlov's Dog est signé par le label ABC sur la foi d'une maquette, The Pekin Tapes, qui fera officiellement surface en 2014. Caractérisée par la voix suraiguë de son chanteur et guitariste David Surkamp, la formation enregistre un album qui fera date après avoir été un échec commercial, Pampered Menial (1974), produit par le tandem Sandy Pearlman et Murray Krugman avant de travailler avec Blue Öyster Cult. Avec un personnel remanié, Pavlov's Dog prépare son deuxième album At the Sound of the Bell (1975) avec plusieurs musiciens invités dont Bill Bruford (Yes, King Crimson), Michael Brecker et Andy Mackay (Roxy Music). La déroute commerciale de celui-ci conduit en 1977 à la séparation malgré un troisième album resté inédit pendant trente ans (il sort en 2007 sous le titre Has Anyone Here Seen Siegfried?). Reformé en 1990, Pavlov's Dog enregistre Lost in America, puis disparaît à nouveau. Une nouvelle mouture avec Mike Safron voit le jour en 2004, avant l'arrivée de la chanteuse et guitariste Sara Surkamp, épouse du chanteur, qui participe à l'enregistrement de l'album Echo & Boo (2010), puis de Prodigal Dreamer (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019