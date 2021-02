Biographie

Robert Peapo Bryson, né à Greenville (Caroline du Sud, États-Unis) le 13 avril 1951, est plus connu sous le nom de Peabo Bryson. Membre du groupe vocal Al Freeman & the Upsetters à l'adolescence, au milieu des années 1960, il rejoint trois ans plus tard Moses Dillard & the Tex-Town Display (1968-1973), puis s'installe comme compositeur, arrangeur et producteur du label Bang, basé à Atlanta, collaborant notamment avec le Michael Zager Band. Le premier titre sous son nom, « Underground Music », est suivi du premier album Peabo (1976), avant de signer avec le label Capitol l'année suivante. Il connaît un succès immédiat avec l'album Reach for the Sky (1978), certifié disque d'or, incluent le morceau-tite et « Feel the Fire ». De la soul sophistiquée, le chanteur à la voix de velours se spécialise dans le R&B et en particulier les duos avec Natalie Cole (« Gimme Some Time »), Mninie Riperton (« Here We Go »), Roberta Flack (« Make the World Stand Still » et « Tonight, I Celebrate My Love », classé n°16 au Billboard Hot 100), Melissa Manchester (« Lovers After All ») et Regina Belle (« Without You »). En solo, il réalise notamment « Let the Feeling Flow » (n°42, 1981), « If Ever You're in My Arms Again » (n°10, 1984) et « Can You Stop the Rain » (n°52, 1991). La même année sort le duo « The Beauty and the Beast » (n°9), chanté avec Céline Dion pour le film du même nom. Sa collaboration avec les productions Walt Disney lui apporte son unique numéro un avec Regina Belle pour le titre « A Whole New World », extrait de la bande originale du film Aladdin (1992). Auteur d'une vingtaine d'albums dont Straight from the Heart (1984), Take No Prisoners (1985), Can You Stop the Rain (n°1 R&B, 1991), l'auteur-compositeur et interprète change fréquemment de label avant de revenir chez Capitol pour Stand for Love (2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018