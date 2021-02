Biographie

Née à Seattle en 1990 sur les cendres de Green River et Mother Love Bone, la formation rock alternatif américaine Pearl Jam apparaît sur la scène musicale en 1991 avec Ten, premier classique recevant d'abord un accueil modéré avant de se retrouver propulsé dans les charts mondiaux à la faveur de l'explosion grunge emmenée par Nirvana. Fort de musiciens compétents, de la voix du charismatique Eddie Vedder et de puissantes compositions comme "Jeremy" ou "Even Flow", le groupe creuse alors son sillon, de Vs. (1993) à Gigaton (2020) en passant par Vitalogy (1994), No Code (1996) ou Yield (1998), s'imposant au-delà de l'étiquette grunge comme l'un des projets les plus importants de sa génération, capable de mettre l'efficacité de sa recette au service de messages sociétaux, politiques et environnementaux forts. © TiVo