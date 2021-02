Biographie

Ce trio australien émigré en Angleterre s'est fait un nom dans le domaine de l'electro, autant par ses remixes et prestations live que par ses hits comme « Slam/Out Here » ou « Propane Nightmare » et ses albums. En 2005, Hold Your Colour se hisse parmi les références du style drum'n'bass. Son successeur In Silico (2008) récolte de bonnes positions dans les charts. Le troisième album studio Immersion, livré au printemps 2010, est n°1 anglais à sa sortie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015