Biographie

Pentatonix est un groupe de chanteurs a cappella américain originaire du Texas. C'est au collège que le trio d'amis Kirstie Maldonado (mezzo-soprano), Mitch Grassi (contre-ténor) et Scott Hoying (baryton) se forme afin de participer à un concours permettant de rencontrer les acteurs de Glee. S'ils ne gagnent pas le concours, ils attirent néanmoins l'attention sur eux. Poursuivant leurs études dans le supérieur, ils continuent la musique et, souhaitant participer au télécrochet de NBC The Sign-Off, trouvent deux autres chanteurs pour répondre aux critères de l'émission. Avi Kaplan (basse) et Kevin Olusola (beatboxer) intègrent le groupe qui gagne la troisième édition. Les tournées s'enchaînent, six albums sont enregistrés et le groupe obtient en 2015 un Grammy Awards. © TiVo