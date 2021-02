Biographie

Grande voix de la soul sudiste, Percy Sledge était reconnaissable pour son organe superbement plaintif et signa l’essentiel de ses chefs d’œuvres durant la seconde moitié des années 60. C’est évidemment le génial When A Man Loves A Woman qui lui offrira en 1966 son plus grand succès. Il ne rivalisera jamais vraiment avec ses illustres confrères Otis Redding ou Solomon Burke mais possédait malgré tout une voix assez magique qui reste l’une des plus belles de l’âge d’or de la soul music…Né le 25 novembre 1940 à Leighton en Alabama, Percy Sledge ne rêvait pas particulièrement de faire carrière dans la chanson. C’est davantage le hasard qui lui fera croiser la route du producteur Quin Ivy qui détecte ses capacités vocales qu’il estime être idéales pour porter les ballades soul romantiques qu’il produit avec Marlin Greene. Le label Atlantic signe rapidement Sledge qui entame ses enregistrements par ce mythique When A Man Loves A Woman publié en mars 1966. La légende veut que les paroles aient été inspirées au chanteur par sa séparation avec une ancienne amoureuse, partie tenter sa chance dans le monde de la mode alors que Sledge venait d’être viré du chantier sur lequel il était ouvrier… Comme le bassiste Calvin Lewis et l’organiste Andrew Wright l’avaient aidé à finaliser la chanson, Percy Sledge décida, pour les remercier, de les créditer comme uniques auteurs ! Le titre décrocha la première place des charts aux États-Unis et en Angleterre…When A Man Loves A Woman sera le premier disque d’or pour Atlantic. Sledge enchaine alors avec l’enregistrement de Warm And Tender Love, It Tears Me Up, Take Time To Know Her, Love Me Tender et Cover Me. Durant les années 70 suivront I'll Be Your Everything et Ain't No Sunshine. La gloire s’estompe pour le soulman sudiste jusqu’à une miraculeuse renaissance, durant les années 80, lorsque la marque Levi’s utilise When A Man Loves A Woman pour un spot publicitaire. La chanson se classe alors en deuxième position des charts en Angleterre ! En 1994, Saul Davis et Barry Goldberg remettent notre homme en selle et produisent son nouvel album, Blue Night, pour le label Sky Ranch. Un disque sur lequel sont invités des pointures telles que Bobby Womack, Steve Cropper et Mick Taylor. En 2004, la même paire produit Shining Through The Rain avant qu’un an plus tard Sledge soit intronisé au Rock’n’roll Hall of Fame. Il décède des suites d’un cancer, le 14 avril 2015, à son domicile de Bâton Rouge en Louisiane. © MD/Qobuz