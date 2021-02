Biographie

Groupe influent et sans étiquette formé à Cleveland (Ohio) en 1975, Pere Ubu succède au défunt Rocket From The Tombs. Avec à sa tête le bouillant chanteur David Thomas, le groupe jette un pavé dans la mare en 1978 quand sort The Modern Dance, mélange de rock bruitiste, arty et de blues. En marge du punk et de la new wave, Pere Ubu redéfinit le rock sur des disques précurseurs du courant indépendant des années 1980 tels que Dub Housing et New Picnic Time (1979). Par la suite et en dépit de changements de personnel, Pere Ubu persévère dans sa trajectoire oblique et livre avec régularité des albums plus ou moins aboutis : The Tenement Year (1988), Cloudland (1989) et Worlds in Collision (1991) tiennent encore la route tout comme Story of My Life en 1993 et Pennsylvania en 1998. Référencé et lettré (le groupe tire son nom d'un célèbre personnage de l'écrivain français Alfred Jarry), Pere Ubu répond toujours présent dans les années 2000 et au-delà. Au provacateur Why I Hate Women de 2006 succède Lady from Shanghai en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015