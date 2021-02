Biographie

L'incontestable « roi du mambo », Pérez Prado connaît son heure de gloire des années 1950 et au début de la décennie suivante. Né Dámaso Pérez Prado le 11 décembre 1916 à Mantanzas (Cuba) et décédé le 14 septembre 1989 à Mexico (Mexique), ce pianiste de formation fut également un arrangeur et orchestrateur doué et énergique dans la conduite de ses musiciens, qui transporta le jazz dans un style afro-cubain, au rythme du mambo, du cha-cha-cha, de la rumba et de la salsa. Hormis le succès toutes catégories « Mambo No. 5 » (1949), qui a traversé les générations sans vieillir, Pérez Prado a fait danser le monde entier au son des rythmes, exotiques pour l'époque, de « Patricia », « Frenesi », « Mambo Jambo » ou « Cherry Pink and Apple Blossom White », numéro un pendant dix semaines au Royaume-Uni en 1955. Des dizaines d'autres titres peuplent une longue discographie parsemée de multiples compilations.