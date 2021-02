Biographie

C'est de retour de New York dans la maison de sa mère dans l'état de Washington que Mike Hadreas, alias Perfume Genius, entreprend d'enregistrer ses compositions à la fois subtiles et crues et de les rendre disponibles via MySpace dès 2008. Il attire l'attention du groupe Los Campesinos! qui le prend sous son aile et lui obtient un contrat sur son label, Turnstile, qui publie en 2009 son premier titre, "Mr. Peterson", contant l'histoire d'un enseignant pédophile et suicidaire. Un premier opus, Learning, paraît en 2010. Son indie pop séduit et Hadreas passe l'essentiel de 2011 en tournée avant de livrer un second effort en 2012, Put Your Back N 2 It, suivi par Too Bright en 2014, opus sous influence Glam produit par John Parish et Adrian Utley. © Olivier Duboc /TiVo