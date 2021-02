Biographie

Le crooner Perry Como rencontre le succès dans l'immédiat après Seconde Guerre Mondiale. Il se pose en successeur de son modèle Bing Crosby et en rival de Frank Sinatra. Fidèle à la marque RCA Victor durant toute sa carrière, il y enregistre nombre de disques d'or soutenus par ses shows radios et télévisés. Perry como enchaîne les standards comme « Till the End of Time », « Don't Let the Stars Get in Your Eyes », « Wanted », ou « Magic Moments ». En tout ce sont quarante-huit titres qu'il classe au Billboard de 1945 à 1958. Dépassé comme beaucoup d'artistes en place par l'arrivée du rock 'n' roll et de son King, Perry Como voit son audience baisser graduellement. Il enregistre tout de même jusqu'en 1987 et anime toujours des émissions télévisées, principalement pour les fêtes de fin d'années. The Very Best of Perry Como en 2000 réunit les vingt-et-un plus grands titres du baryton décédé le 12 mai 2001 à quatre-vingt-huit ans. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015